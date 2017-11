Keine Spur von Eltern eines entdeckten toten Babys

Ein Kranz liegt auf der Grabstelle eines toten Babys in Wuppertal.

25.11.2017 Wuppertal. Von den Eltern eines in einem Wuppertaler Waldstück entdeckten toten Babys fehlt nach wie vor jede Spur. "Wir wissen noch nicht, wer die Mutter ist und wo das Kind herkommt", sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Hinweise habe weder eine eingerichtete mobile Polizeiwache am Wald ergeben noch die Veröffentlichung mehrerer Gegenstände und die Befragung der Nachbarschaft durch eine Hundertschaft. "Niemand hat die Frau oder eine andere verdächtige Person gesehen", sagte die Polizistin.

Das tote Baby war am Freitag beigesetzt worden. Nach dem Fund des toten Säuglings vor knapp zwei Wochen hatte die Obduktion keine Hinweise auf eine Gewalttat ergeben. Eine Spaziergängerin hatte die Leiche in dem Waldgebiet gegenüber einer Bushaltestelle gefunden.

Nach Einschätzung der Ermittler könnte sich die Mutter in einer ausweglosen Situation befunden haben und Hilfe benötigen. (dpa)