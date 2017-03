Bonn. Die neue Werbekampagne des Modelabels Zara hat einen regelrechten Shitstorm im Internet ausgelöst. Ein Plakat mit zwei Models und dem Schriftzug "love your curves" ist der Grund.

03.03.2017

Das Modelabel Zara hat mit seiner neuen Kampagne für Unmut und Unverständnis gesorgt: Grund dafür ist ein Werbeplakat, das zwei dünne Models und den Schriftzug "love your curves" ("Liebe deine Kurven!") zeigt. Was vielen Twitter-Usern jedoch sofort auffiel: Es kaum Kurven auf dem Bild zu sehen.

Die eigentliche Botschaft, dass Frauen sich in ihrem Körper wohl fühlen sollen (auch wenn er kurviger ausfällt), wird somit eher konterkariert. ga-bonn.de hat die lustigsten Reaktionen der irritierten Twitter-Nutzer zusammengestellt.

Hey @Zara, I and a few of my girlfriends got some real curves. I can DM dem to u if you wanna see dem, okay?! Thanks! #LoveYourCurves #ZARA pic.twitter.com/zNuANTtTDh