Gladbecker Geiselnehmer

Der Entführer Dieter Degowski steht am 17.08.1988 in einem gekaperten Bus in Bremen. Degowski kann auf baldige Entlassung zur Bewährung hoffen.

21.11.2017 Essen. Das nordrhein-westfälische Justizministerium hat keine Bedenken gegen die Entlassung des Gladbecker Geiselgangsters Dieter Degowski nach fast 30 Jahren Haft.

Laut Gutachten sei der 61-Jährige "nachgereift, psychisch stabil" und ohne Alkohol- und sonstige Suchtprobleme, bilanzierte Justizminister Peter Biesenbach (CDU) in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht an den Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags. Gegen den seit Ende Oktober rechtskräftigen Entlassungsbeschluss spreche derzeit nichts. Degowski kann demnach in den nächsten Monaten unter neuer Identität auf freien Fuß kommen. Die "Bild" hatte darüber zuerst online berichtet.

Im August 1988 hatten Degowski und sein ein Jahr jüngerer Komplize Hans-Jürgen Rösner die Republik in Atem gehalten. Drei Tage lang flüchteten sie nach einem missglückten Bankraub in Gladbeck mit Geiseln quer durch Deutschland. Drei Menschen starben. Das Gladbecker Geiseldrama ging als eines der spektakulärsten Schwerverbrechen in die deutsche Kriminalgeschichte ein.

Die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Arnsberg hatte die lebenslange Freiheitsstrafe Degowskis am 10. Oktober unter zahlreichen Weisungen zur Bewährung ausgesetzt. Dabei habe sie sich maßgeblich auf die günstige Prognose und sein tadelloses Verhalten im Vollzug gestützt, teilte Biesenbach mit. Degowski habe alle Lockerungen der Justizvollzugsanstalt Werl beanstandungsfrei absolviert - insgesamt 38 unbegleitete sowie zwölf Langzeitausgänge. Auch die Staatsanwaltschaft hatte keinerlei Einwände erhoben.

Das Landgericht Essen hatte Degowski und Rösner 1991 zu lebenslanger Haft verurteilt - Degowski mit besonderer Schwere der Schuld.

Die Geiselnehmer und die Medien Foto: dpa Hans-Jürgen Rösner bei einem seiner Interviews aus dem Fluchtauto heraus.

Foto: dpa Während das Auto von Fotografen und Reportern umzingelt ist, bedroht Dieter Degowski Silke Bischoff mit seiner Waffe. Sie wurde später getötet.

Foto: dpa Fotos wie dieses aus dem entführten Bus konnten entstehen, weil Rösner und Degowski zeitweise Fotografen zusteigen ließen.

Foto: dpa Dieter Degowski (l.) und Hans-Jürgen Rösner (M.). Vor ihnen sitzt das spätere Todesopfer Silke Bischoff (hinter der Haltestange).

Foto: dpa Hans-Jürgen Rösner beantwortet mit einer Pistole in der Hand die Fragen der Journalisten.

Foto: dpa Geiselgangster Rösner gab am 18. August 1988 in der Kölner Innenstadt der Tagesschau ein Interview - mit einer Pistole im Mund.

Foto: dpa Mit einer Pistole an den Kopf haltend, ließ Dieter Degowski auch Silke Bischoff die Fragen der Journalisten beantworten.

Foto: dpa Als der Fluchtwagen am 18. August 1988 in der Kölner Innenstadt hielt herrschte schnell dichtes Gedränge.

Der Polizeizugriff bei Bad Honnef Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

(dpa)