Kein "Tatort" in Wesel: Jörg Schönenborn erhält Eselorden

26.02.2017 Wesel. So viel "Ignoranz" muss belohnt werden: Weil der WDR bisher keinen "Tatort" in Wesel gedreht hat, ist Fernsehdirektor Jörg Schönenborn am Sonntag mit dem karnevalistischen Eselorden der Stadt ausgezeichnet worden. Die Entscheidung gegen Wesel sei vor allem deshalb eine Eselei, weil die Stadt schon vor 30 Jahren in einem "Tatort" erwähnt worden sei, sagte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp bei der Verleihung am Sonntag. In der 188. Folge der Krimiserie äußerte sich seinerzeit der Duisburger Kommissar Christian Thanner - Sidekick von Horst Schimanski (Götz George) - mit den Worten: "Wesel? Schöne Stadt!". Der Ausspruch avancierte im vergangenen Jahr sogar zum Motto des Stadtjubiläums. Ein "Tatort" wurde dort trotzdem bis heute nicht gedreht. "Diese Eselei zeichnen wir mit dem Eselorden aus", sagte Westkamp.

Der Orden aus Blech, der einen Esel zeigt, wird jedes Jahr an Persönlichkeiten verliehen, die den Mut zu einer humorvollen und nicht alltäglichen Entscheidung hatten, wie es in der Erklärung der Stadt heißt. Zudem sollen die Würdenträger bereit sein, für diese Eselei "alle Folgen - also auch den Eselsorden der Stadt Wesel - mit Humor zu tragen". In diesem Jahr wurde der Orden zum 41. Mal verliehen. Unter den bisherigen Preisträgern sind der Showmaster Hans Rosenthal (1925-1987), der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen und der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD). Er bekam die Auszeichnung im vergangenen Jahr für seine Sturheit im Kampf gegen Steuersünder. (dpa)