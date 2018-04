Straßenverwaltung mahnt zur Mäßigung bei "Russ"

Oslo/Norwegen. Was in Deutschland als Mottowoche bezeichnet wird, heißt in Norwegen "Russ". Doch vielen geht die Feierwut der Abiturienten zu weit. Die norwegische Straßenverwaltung sah sich jetzt zu einer ungewöhnlichen Mahnung genötigt.

Von Jana Henseler, 20.04.2018

Die Abiturienten in Norwegen feiern ihre Mottowoche sicher genau so gerne wie die Abiturienten in Deutschland. Allerdings sind die Traditionen in den beiden Ländern sehr unterschiedlich. Während es in Deutschland überwiegend um das Kostümieren und Trinken von Alkohol geht, geht es in Norwegen auch um Nacktheit und Sex.

In jedem Frühling werden so die moralischen Grenzen der Bevölkerung ausgereizt. Es passieren dutzende Unfälle mit den rot und blau gestrichenen Vans und Bussen der Abiturienten. Einige davon enden sogar tödlich. Obwohl die Rituale von Schule zu Schule unterschiedlich sind, handelt es sich doch meistens um Party, Alkohol, Nacktheit und Sex.

Nun bat der ehemalige Verkehrsminister und Terje Moe Gustavsen und heutige Chef der Transport-Regulierungsbehörde die Abiturienten am Mittwoch nicht mehr nackt über Brücken zu laufen und keinen Sex mehr auf Kreisverkehren zu haben. Diese Aktionen seien "zu überraschend" für die Autofahrer.

In einem Statement sagte er: "Jeder versteht, dass sich das Aufhalten in und um einen Kreisverkehr auf den Verkehr auswirkt. Es mag nicht so gefährlich sein, nackt auf einer Brücke umherzulaufen. Aber Autofahrer können zu überrascht davon sein und vergessen, dass sie gerade Auto fahren."

Für ihre Party-Zeit stellen sich die Schüler teilweise rund 100 Mutproben, die oft auch noch in der Zeitung veröffentlicht werden. Auf der Liste im Ort Ringsaker stand diesmal: geschützter Sex auf allen drei Kreisverkehren im Ort. Und: nackt über eine Brücke laufen. Er wolle kein Spielverderber sein, betonte der Leiter der Straßenverwaltung. „Aber, liebe Russer, es gibt 97 andere Mutproben, die ihr erfüllen könnt.“ (mit Material der dpa)