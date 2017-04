Hamburger Hotel lässt Trump nicht übernachten

Hamburg/Washington. Das muss man sich mal vorstellen: Es ist G20-Gipfel und der US-Präsident kann nicht kommen. Donald Trump findet nämlich kein Zimmer in Hamburg. Gerade erst hat ihm das Fünf-Sterne-Hotel "Vier Jahreszeiten" abgesagt.

Von Nadine Vogelsberg, 10.04.2017

Anfang Juli ist es soweit: Die wichtigsten Staats- und Regierungschefs treffen sich zum G20-Gipfel in Hamburg. Und während Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits ein Zimmer im Atlantic Kempinski an der Alster buchen konnte, muss Donald Trump sich noch fragen, wo er die Nacht in Hamburg zubringen soll. Das von ihm angefragte Fünf-Sterne-Hotel "Vier Jahreszeiten" an der Binnenalster lehnte es nämlich ab, Donald Trump als Gast zu beherbergen, wie das Hamburger Abendblatt nun berichtete.

Gründe für die Entscheidung nannte das Hotel nicht. Als mögliche Alternative steht nun das Adlon in Berlin zur Debatte, von wo aus der US-Präsident nach Hamburg eingeflogen werden müsste. Wo genau er letztlich übernachten wird, wird aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben. Eine Buchungsanfrage liegt dem Adlon aber noch nicht vor.

Noch im Dezember war es für den damaligen Außenminister John Kerry kein Problem, für das OSZE-Treffen ein Zimmer im "Vier Jahreszeiten" zu buchen. Allerdings wird die Stadt an der Alster am 7. und 8. Juli durchaus voll, wenn 9000 Zimmer für das G20-Treffen benötigt werden.

Schließlich ist Donald Trump auch nicht der Einzige, der noch auf der Suche nach einer Unterkunft ist. Wladimir Putin sucht auch noch.