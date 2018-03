Kehrmaschine brennt: 100 000 Euro Schaden

11.03.2018 Lage. Der Brand einer Kehrmaschine in einer Werkshalle in Lage (Kreis Lippe) hat einen Schaden von schätzungsweise 100 000 Euro angerichtet. Ein Anwohner hatte einen Knall gehört und starken Rauch auf dem Firmengelände bemerkt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen in der stark verrauchten Halle anschließend schnell löschen. Neben der Kehrmaschine gab es nach Angaben des Betriebsleiters auch bei der Wasserenthärtungsanlage der Firma einen Totalschaden. Verletzt wurde niemand.