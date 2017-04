Kaum Mängel bei Schoko-Hasen im Nordosten

13.04.2017 Rostock. Naschkatzen können zu Ostern unbekümmert in ihre Schoko-Hasen beißen. Bei einer Untersuchung handelsüblicher Schoko-Hasen wurden im Nordosten keine Qualitätsmängel gefunden, wie das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) am Donnerstag mitteilte. Die 15 untersuchten "Schokoladenhohlkörper mit österlichem Bezug", so der Fachbegriff, hätten alle Anforderungen erfüllt, die die Kakao-Verordnung an Milchschokolade stelle. Auch Fettgehalt, Kakao- und Milchanteile hätten den Angaben auf den Verpackungen entsprochen. Aussehen, Geruch und Geschmack seien ebenso in Ordnung gewesen, hieß es.

In zwei Fällen stellten die Tester allerdings Deklarationsmängel fest, da die vorgeschriebene Nährwerttabelle auf der Verpackung fehlte. (dpa)