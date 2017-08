Koffer-Chaos bei Air Berlin

Berlin/Bonn. Air Berlin schmückte sich beim Thema Gepäckverlust bislang mit positiven Zahlen. Doch die Erhebung ist veraltet. Das Unternehmen steht wegen einer Häufung der Fälle am Pranger - am Flughafen Köln/Bonn ergibt sich ein ganz anderes Bild.

Von Dennis Sennekamp, 07.08.2017

Nur ein Prozent Schwund an der Gepäckausgabe - die fast perfekte Quote von Air Berlin stammt aus einer Erhebung vom letzten Jahr. In den vergangenen Monaten machte das Unternehmen jedoch wegen verlorenem und verspätetem Gepäck Negativschlagzeilen. So verlor Air Berlin unter anderem zeitweise das 27.000 Euro teure Gitarre eines Bandmitglieds der Rockband Tyr und den Koffer von TV-Moderator Frank Elstner.

Vor allem am Flughafen Berlin-Tegel seien die Probleme einem Agenturbericht zufolge groß: Der Wechsel des Bodenpersonals führte zu massiven Problemen bei der Gepäckzustellung.

Die fehlerhaften Abfertigungen hatten verspätete Abflüge, Ausfälle und lange Warteschlangen am Gepäckband zur Folge. Als Grund für das Chaos nannte der zuständige Bodendienstleister Aeroground Personalengpässe. Aeroground hatte die Abfertigung im März von der Firma Wisag übernommen. Mitte Juli entschied sich Air Berlin jedoch, wieder teilweise zum alten Dienstleiter zurückzuwechseln. Derzeit verhandelt Aeroground mit Air Berlin über eine Entschädigungszahlung für das verspätete Gepäck und räumt ein, die Komplexität der Aufgaben am Berliner Flughafen unterschätzt zu haben.

Fast kein Schwund am Flughafen Köln/Bonn

Im Rheinland bedient Air Berlin die Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf. "Wir haben hier aber nicht die gleichen Probleme, wie in Berlin", erklärt Alexander Weise, Sprecher des Flughafen Köln/Bonn. "Die Gepäckstücke, die bei uns ankommen, werden in 99,9 Prozent der Fälle pünktlich an die Besitzer abgeliefert oder in die richtigen Flieger eingeladen." Während der Ferienzeit würden pro Tag rund 30.000 Gepäckstücke am Konrad-Adenauer-Flughafen abgefertigt, so Weise. Viel größer als der Schwund durch den Abfertigungsprozess ist dabei anscheinend die Vergesslichkeit der Passagiere. "2016 hatten wir 1.100 Fundstücke in unserem Lager", sagt der Flughafensprecher. "Jährlich werden so etwa 100 Stück für einen karitativen Zweck versteigert, wenn sich die Besitzer nach einem Zeitraum von einem Jahr nicht melden."

Grundsätzlich ist Gepäckverlust auch eher ein Problem von sogennannten "Drehkreuz-Flughäfen", an denen mehrere Strecke zusammenlaufen und Passagiere häufig umsteigen, weiß Luftverkehrsexperte Heinrich Grossbongardt. Ihm zufolge finden hier 47 Prozent aller Gepäckverluste statt - etwa dann, wenn das Terminal gewechselt werden muss. Doch verlorenes oder verspätetes Gepäck kann laut Grossbongardt viele Gründe haben und auch andere Flugunternehmen sind betroffen. Beim Check-In kann beispielsweise das falsche Ziel angegeben werden. Auf dem kilometerlangen Gepäcktransport können aufgegebene Reiseutensilien dann auf ein falsches Band, in einen anderen Transportwagen oder gar in ein komplett anderes Flugzeug geladen werden.

Europa verliert mehr Koffer als USA und Asien

Im weltweiten Vergleich kommt es in Europa deshalb besonders häufig zu Gepäckverlusten, wie eine Studie des belgischen Lufttransport-IT-Unternehmens SITA zeigt: Waren es 2015 noch 7,8 verlorene Koffer pro 1000 Passagiere, kletterte die Zahl abhanden gekommener Gepäckstücke im vergangenen Jahr auf 8,1. Wesentlich besser sieht es in Nordamerika (2,7 Koffer) und in Asien (1,8 Koffer) aus. Ein weiterer Grund seien der Studie nach die vielen Terminals, die im Vergleich zu Asien über keine modernen Gepäcksysteme verfügen. Grundsätzlich seien vor zehn Jahren aber noch doppelt so viele Koffer verschwunden: 2007 wurden 16,6 verlorene Koffer auf 1000 Fluggäste gezählt. Länderspezifische Zahlen kann SITA nicht vorlegen.