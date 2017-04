Katze schaltet Herd ein: Feuerwehr rückt an

16.04.2017 Wuppertal. Katzen in einer Wohnung in Wuppertal haben einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Einer der Vierbeiner hatte am späten Samstagabend vermutlich den Herd in der Küche eingeschaltet, während ihre Besitzer nicht zu Hause waren, sagte ein Polizeisprecher. Der Herd begann zu qualmen und löste einen Rauchmelder aus. Als die Feuerwehr anrückte, konnte sie zwar schnell Entwarnung geben, musste die Wohnung im vierten Stock aber dennoch entlüften. Offene Flammen habe es nicht gegeben, auch am Gebäude sei kein Schaden entstanden, hieß es. Während des Feuerwehreinsatzes kehrten die Katzenbesitzer zurück. Über ihre Reaktion war zunächst nichts bekannt.