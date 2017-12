Katze im Motorraum in Not - Feuerwehr greift ein

01.12.2017 Dortmund. Eine Katze sorgte in Dortmund für einen Feuerwehreinsatz. Das Tier hatte sich im Motorraum eines Autos verfangen. Ein Löschfahrzeug mit sechs Einsatzkräften rückte an, teilte die Feuerwehr mit. Die laut schreiende und verängstigte Katze konnte erst befreit werden, nachdem die Verkleidung am Unterboden des Fahrzeugs durch die Katzenretter entfernt worden war. Vorausgegangene Versuche, den Notfall ohne die Demontage von Fahrzeugteilen zu beenden, waren ergebnislos verlaufen. Nach einer kurzen Versorgung konnte der Findling unverletzt dem Tierheim übergeben werden.