01.04.2017 Mettmann. Eine Katze hat in Mettmann einen Unfall mit einem Schwerverletzten verursacht. Ein 76-jähriger Radfahrer fuhr am frühen Freitagabend auf einer Straße, als die Katze die Fahrbahn überquerte, wie die Polizei mitteilte. Die Katze stieß mit dem Fahrrad zusammen. Dadurch stürzte der Radfahrer, verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.