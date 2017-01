Blinder Passagier bei Stuttgart

25.01.2017 Stuttgart. Ein vierbeiniger Fahrgast war am Dienstag in einer S-Bahn in der Nähe von Stuttgart unterwegs: Eine schlafende Katze fuhr zwischen Herrenberg und Kirchheim unter Teck hin und her.

Mutterseelenallein und ohne Ticket machte sich die Katze in einem Vierer auf den blauen Sitzen einer S-Bahn-Linie gemütlich.

Ein aufmerksamer Fahrgast hat den kleinen blinden Passagier fotografiert und das Bild bei Facebook mit dem Kommentar "Falls jemand seine kleine Katze vermisst. Sie fährt derzeit auf der Linie S1 hin und her. Der Lokführer weiß Bescheid" geteilt.

Warum die Katze in der Linie S1 zwischen Herrenberg und Kirchheim unter Teck allein unterwegs war, war nicht bekannt.

Möglicherweise war es dem kleinen Tier bei den eisigen Temperaturen draußen zu kalt, so dass es sich in den warmen Zug zurückzog. Oder aber die flauschigen, blauen Sitze überzeugten die Katze zu ihrem Ausflug.

Nach einiger Zeit wurde der Vierbeiner von der städtischen Tierrettung Stuttgart an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte aus der Bahn geholt und in Sicherheit gebracht. Nun wartet der Ausreißer auf seinen Besitzer. (Alexandra Mölleken)