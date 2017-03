Beschwerde

07.03.2017 Los Angeles. Die Sängerin hat bei einem öffentlichen Auftritt Quinoa zwischen den Zähnen - und keiner sagt etwas. Das findet sie gar nicht lustig.

Die US-Sängerin Katy Perry (32) hat sich mit Essensresten zwischen den Zähnen auf dem roten Teppich präsentiert und sich später beschwert, dass keiner sie darauf aufmerksam gemacht habe.

"Ich akzeptiere gerade Bewerbungen für echte Freunde, die keine Angst haben, mich auf den Quinoa zwischen meinen Zähnen hinzuweisen", schrieb die Musikerin am Sonntag auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein vergrößertes Foto ihres Mundes, auf dem Körner zwischen ihren Zähnen zu sehen sind.

Perry hatte die Verleihung der iHeartRadio Music Awards am Sonntag in Inglewood bei Los Angeles mit einer Performance ihres Songs "Chained To The Rhythm" eröffnet. Zu den Gewinnern der seit 2014 jährlich vergebenen Preise zählten dieses Jahr unter anderem Justin Timberlake, Adele, Justin Bieber und The Chainsmokers. (dpa)