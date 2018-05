Katrice: Militärpolizei untersucht alten Vermisstenfall

03.05.2018 Mehr als 36 Jahre nach dem Verschwinden eines zweijährigen Mädchens sucht die britische Militärpolizei an einem Flussufer in Paderborn nach Spuren. Die groß angelegte forensische Untersuchung an der Alme soll fünf Wochen dauern. Die Ermittler der "Royal Military Police" hoffen, dort Hinweise zum Verbleib von Katrice zu finden. Das Kind eines britischen Soldaten war an seinem zweiten Geburtstag in einem Einkaufszentrum in der Stadt verschwunden - und trotz großer Suchaktion von Militär, deutscher Polizei und Bevölkerung nicht gefunden worden.

Die Vorbereitungen für die Aktion seien bereits abschlossen, das Ermittlerteam vor Ort, sagte ein Sprecher der Britischen Streitkräfte am Donnerstag. So wollen die Experten das Erdreich sieben, um möglicherweise Spuren und übersehende Beweise zu finden, wie der Militärsprecher erläuterte.

Große Medienkampagnen in Großbritannien und Deutschland hätten in den vergangenen Jahren neue Hinweise hervorgebracht, die zum Flussufer nahe des Paderborner Fußballstadions führten, hieß es in einer Mitteilung. Unter anderem war an einer Brücke über den Fluss ein Mann beobachtet worden, der mit einem Mädchen in ein grünes Auto gestiegen war. Bis heute ist nach Angaben der Ermittler nicht klar, ob Katrice lebt. Es sei auch möglich, dass sie adoptiert worden sei, ohne zu wissen, woher sie stammt, heißt es in einem Video der Militärpolizei. (dpa)