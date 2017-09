Der Typ mit der Stirnlampe

11.09.2017 Berlin. Der Funken sprang sofort über: Die Schauspielerin hat ihren Mann bei der Rettung vor einem Brand getroffen.

Die Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (41, "Der Vorleser") hat ihren Ehemann Ned Rocknroll auf der Flucht vor einem Hausbrand kennengelernt.

Winslet war mit ihren Kindern Mia und Joe im Urlaub zu Gast auf Necker Island, der Privatinsel des Milliardärs Richard Branson, erzählte die Schauspielerin dem Magazin "Entertainment Tonight". In einer Villa war ein Feuer ausgebrochen, die Urlauber verließen das Haus. Rocknroll, ein Neffe Bransons, sei der einzige Mann mit einer Stirnlampe und Schuhen gewesen. "Also habe ich ihn geheiratet", so Winslet. "Ich dachte mir: "Ich nehme den Typen mit der Stirnlampe"". Sie selbst habe nur ihre Kinder, ihren Reisepass und einen BH mitgenommen.

Auch in ihrem neuen Film "Zwischen zwei Leben" ist Winslet in einer brenzligen Situation: An der Seite des britischen Schauspielers Idris Elba spielt sie die Überlebende eines Flugzeugabsturzes in einem abgelegenen Bergmassiv. Der Film soll am 7. Dezember in deutschen Kinos anlaufen. (dpa)