Festessen an Heiligabend

Bonn. Über Geschmack lässt sich streiten, über Traditionen nicht. Was Heiligabend aufgetischt wird, hat durchaus einen geschichtlichen Ursprung. Oder wussten Sie, warum Kartoffelsalat und Würstchen Heiligabend auf dem Tisch stehen?

Von Susanne Wächter, 14.12.2017

Glaubt man den alljährlichen Umfragen, isst jeder Dritte in Deutschland am Heiligabend Würstchen und Kartoffelsalat. Vor allem im Osten des Landes und im Rheinland hat dies immer noch Tradition. Doch warum wird dieses zugegeben etwas spartanische Essen gerade am 24. Dezember aufgetischt?

Sicherlich gibt es verschiedene Erklärung für das einfache Gericht, das man bereits am Vortag zubereiten kann. Doch eine scheint einleuchtend und begründet die Einfachheit des Essens mit der Armut der Menschen in früheren Zeiten. Nicht alle konnten sich damals einen fetten Braten für die ganze Familie leisten, also gab es Kartoffelsalat und Würstchen. Eine andere Erklärungsvariante lautet, sich damit mit Maria und Josef solidarisch zu zeigen. Schließlich lebten sie ebenfalls in armen Verhältnissen.

Foto: ExQuisine/Fotolia Bockwurst mit Kartoffelsalat gehören in vielen Haushalten zum Weihnachtsklassiker.

Heute gibt es in vielen Haushalten das einfache Essen, weil es schnell geht und sich die Vorbereitungszeit in Grenzen hält. Hinzu kommt, dass es reine Gewohnheit ist, was Weihnachten gekocht wird. Gehörte Kartoffelsalat schon immer am Heiligabend dazu, wird diese Gewohnheit in der Regel fortgesetzt.

Gans schön fett

Viele kennen das traditionelle Gänseessen zu Sankt Martin, also eher im November. In der Tat wurde auch früher in dieser Zeit traditionell eine Gans geschlachtet. Im Anschluss begann die Fastenzeit, die bis zum Heiligen Abend anhielt. In vielen Haushalten war dies ein Grund dafür, wieder Gans zuzubereiten und damit das Ende des Fastens zu feiern. Dieser Ursprung ist in den meisten Haushalten in den Hintergrund geraten. Vielmehr steht die Gans heute eher für den festlichen Aspekt.

Gleiches gilt letztendlich für den Weihnachtsbraten. Die seit dem 7. Jahrhundert zelebrierte Fastenzeit zwischen dem 11.11. und Heiligabend war eine Zeit der Stille und des Verzichts. Bis zum 20. Jahrhundert hielt diese Tradition weitgehend stand. Wenn die Fastenzeit dann am 24. Dezember endete, durfte wieder königlich gespeist werden. Ob es dann ein Gänsebraten oder ein Stück von Schwein oder Rind wird, ist Geschmackssache.

Wenig Vorbereitung bei Raclette und Fondue

Ob Raclette oder Fondue, die beiden Klassiker gehören heute in vielen Familien auf die Festtafel. Beides hat seinen Ursprung in der Schweiz, weniger in der katholischen Tradition. Fondue und Raclette gelten als praktisch und gesellig zugleich. Kinder zum Beispiel lieben es, ihre eigenen Gerichte auf dem Raclettegrill zu kreieren.

Foto: Franziska Gabbert/dpa Raclette gilt als gesellig.

Dass es zunehmend, wenn auch immer noch in der Minderheit, einige Haushalte gibt, die komplett auf Fleisch verzichten und ein vegetarisches Menü zaubern, hat eher mit Zeitgeist und einer grundsätzlich bewussten Ernährung zu tun als mit Traditionen. In Umfragen allerdings rangiert das vegetarische oder vegane Menü ganz unten auf der Rangliste der beliebtesten Festtagsessen.