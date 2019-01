Papst Franziskus mit dem Kölner Dreigestirn bei einer Audienz im Petersdom in Rom.

16.01.2019 Rom/Köln. Die fünfte Jahreszeit ist angebrochen. Davon konnte man sich auch im Vatikan überzeugen.

Der Kölner Karnevalsprinz Marc I. hat Papst Franziskus eine Quietsche-Ente geschenkt. Er übergab ihm den Plastik-Vogel nebst Karnevalsorden bei einer Audienz am Mittwoch im Petersdom in Rom. An der Begegnung nahmen auch die beiden anderen Mitglieder des Kölner Dreigestirns, Bauer und Jungfrau, teil.

"Ich werde Jahre brauchen, um das aufzuarbeiten", sagte Jungfrau Catharina, die traditionell von einem Mann verkörpert wird. Der Papst sei ein sehr herzlicher Mann. Prinz Marc sagte: "Zwei Dinge werden hängen bleiben: Das war die Quietsche-Ente. Als er die sah und sein Gesicht wirklich anfing zu lächeln. Vom Herzen kam das, das hat man auch direkt gemerkt." Das Zweite sei gewesen, dass der Papst sie gebeten habe, für ihn zu beten.

"Der Papst hat sich wahnsinnig gefreut", bestätigte der Kölner Kardinal Rainer Woelki. Mit Blick auf die Geschenke habe das Oberhaupt der Katholiken "dankbar reagiert". Die Karnevalisten wiederum seien durch die Begegnung "im Herzen berührt" worden. Das Festkomitee Kölner Karneval will mit dem Treffen die christlichen Ursprünge des Karnevals herausstellen. (dpa)