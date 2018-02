Karneval in Köln: Weniger Sexualdelikte als im Vorjahr

11.02.2018 Köln. Die Polizei hat in der Karnevalshochburg Köln an den tollen Tagen bislang deutlich weniger Sexualdelikte registriert als im Vorjahr. 13 Sexualdelikte seien angezeigt worden, im Vorjahr seien es bis Karnevalssonntag bereits 19 gewesen, teilte die Polizei am Sonntag nach vorläufiger Zwischenbilanz mit. Es habe sich überwiegend um sexuelle Belästigungen gehandelt.

Auch die Zahl der Körperverletzungen ging von 144 auf 127 Fälle zurück. Insgesamt sank die Zahl der Strafanzeigen von 600 auf 550. Zugenommen hätten die Sachbeschädigungen - 70 Fälle wurden registriert, nach 52 im Vorjahr. Überschattet wurde die Bilanz vom Tod eines Polizisten am späten Freitagabend in Köln. (dpa)