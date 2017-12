Karneval in Köln: Mehr Bühnenprogramm gegen Müll und Urin

15.12.2017 Köln. Mit zusätzlichen Bühnenprogrammen in der Innenstadt und mehr Zugangsbeschränkungen zu Plätzen will Köln die negativen Auswüchse beim Karneval in den Griff bekommen. Es sei illusorisch, die Zahl der Menschen, die zum Feiern nach Köln reisten, reduzieren zu wollen, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Freitag. Deshalb müsse man versuchen, für möglichst viele dieser Besucher ein Angebot zu schaffen. Nach dem diesjährigen Sessionsauftakt am 11.11. hatte es viele Klagen über die Zustände in der Stadt gegeben - unter anderem wegen Wildpinkelns, Müllbergen und Pöbeleien unter Alkoholeinfluss.

Daraufhin hatte ein Runder Tisch mit Vertretern unter anderem von Stadt, Karneval und Gastronomie Lösungsvorschläge erarbeitet. Geplant sind nun mehr organisierte Veranstaltungen, die in geordnetem Rahmen ablaufen sollen. Die Finanzierung ist noch unklar. (dpa)