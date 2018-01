Karneval beim FC: Video-Assi Horn, Pirat Veh, Zwerg Terodde

24.01.2018 Köln. Fluch der Karibik, Märchenwelt oder Video-Assistent: Kunterbunt waren die Themen der Kostümierung bei der traditionellen Karnevalssitzung des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln am Mittwochabend im Maritim-Hotel direkt am Rhein. Im Blickpunkt stand bei den TV-Teams und Fotografen Torhüter Timo Horn, der im Schiedsrichterdress mit dicker Brille den viel kritisierten Videoassistenten aufs Korn nahm. Teamkollege Dominik Maroh führte im gleichen Outfit noch eine TV-Attrappe mit.

Die Führungsetage des sich sportlich im Aufschwung befindlichen Tabellenletzten mit Vizepräsident Toni Schumacher oder dem neuen Sportdirektor Armin Veh zog in grün schillerndem Piraten-Outfit, stilecht mit Papagei auf der Schulter, in den Saal ein. Der neue Torjäger Simon Terodde, 1,92 Meter groß und mit drei Toren Matchwinner gegen Gladbach und in Hamburg, erschien als Zwerg. Die Stimmung war nach insgesamt drei Siegen in Folge ausgelassen, wenngleich die Profis schon das kommende Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag im Blick hatten. "Es ist gut, mal ein bisschen zu feiern. Aber alles in Maßen. Gut, dass der Trainer klare Vorgaben gemacht hat", sagte Abwehrspieler Maroh.

Der neue Coach Stefan Ruthenbeck verordnete "Keinen Alkohol und früh ins Bett!". Für den 45 Jahre alten gebürtigen Kölner war es wie für Sportdirektor Veh die erste "Effzeh"-Sitzung. Ruthenbecks Kostüm-Thema war "Kind der Achtziger" im Stil vom Comedian "Atze" Schröder: Hellblauer Trainingsanzug aus Ballonseide und Adiletten, dazu eine Lockenperücke und Goldrand-Sonnenbrille. (dpa)