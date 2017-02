Karneval: Polizei stoppt 18-Jährige mit Spielzeugwaffe

24.02.2017 Hagen. Ein 18-jähriges Mädchen hat in Hagen mit einer Spielzeugpistole aus einem fahrenden Auto heraus auf einen anderen Wagen gezielt. Laut Polizeiangaben wollte sie sich am Donnerstag mit dieser Aktion einen Karnevalsscherz erlauben. Doch plötzlich sah sie sich zwei Beamten gegenüber, die ebenfalls ihre - echten - Waffen gezogen hatten, wie die Polizei am Freitag berichtete. Denn die Spielzeugpistole ließ sich auf den ersten Blick nicht von einer richtigen Waffe unterscheiden. Die 18-Jährige musste sie auf den Boden legen. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet. In der Karnevalszeit komme es immer wieder zu ähnlichen Zwischenfällen, beklagt die Polizei, die davor warnte, täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen herumzutragen.