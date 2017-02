Fremdkörper in Flasche gefunden

22.02.2017 Homburg. In einer Flasche eines "Mixery"-Getränks wurde ein Fremdkörper gefunden. Die Brauerei Karlsberg hat daher einen Rückruf gestartet.

Die Brauerei Karlsberg ruft bundesweit das Getränk „MiXery Nastrov Flavour Iced Lemon“ im Mehrweg-Sixpack zurück. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, beginnen die betroffenen Produkte mit der Chargennummer L 09 K6 und besitzen das Mindesthaltbarkeitsdatum August 2017. In einer Flasche mit diesen Angaben sei ein Fremdkörper festgestellt worden, erklärte die Brauerei. Um was es sich dabei handelte, sagte das Unternehmen nicht.

Karlsberg forderte die Kunden auf, das Produkt nicht zu trinken. Es könne in sämtlichen Märkten, die das Getränk führten, gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.