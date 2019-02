Zum Tod des Modeschöpfers

Paris. Karl Lagerfeld hat über ein halbes Jahrhundert die Modewelt geprägt. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf den letzten Zar der Modewelt.

Von Knut Krohn, 19.02.2019

Bis zuletzt war gerätselt worden. Kommt Karl Lagerfeld zur Fashion Week „Milano Moda Donna“? Wird er auch dieses Jahr zusammen mit Silvia Venturini Fendi, für die er seit 1965 arbeitete, über den Laufsteg stolzieren und den Schlussapplaus entgegennehmen? Einen Tag vor der Eröffnung der Show in der norditalienischen Metropole bricht eine bestürzende Nachricht über die Modewelt herein: Karl Lagerfeld ist tot. Er ist mit 85 Jahren gestorben, teilte das französische Modehaus Chanel am Dienstag in Paris mit.

Gerüchte über den angeschlagenen Gesundheitszustand des exzentrischen Modeschöpfers kursierten schon seit Wochen. Vor allem seine Abwesenheit bei der Haute Couture-Show von Chanel Ende Januar in Paris hatte zu Irritationen geführt.

Wie kein zweiter hat „König Karl“ über ein halbes Jahrhundert die Modewelt geprägt – und wurde dabei selbst zur Marke. Seit 1976 trug er einen gepuderten Zopf und eine dunkle Sonnenbrille. Legendär wie sein Äußeres sind aber auch Karl Lagerfelds Sprüche, mit denen er seine Umwelt verspottete. Vernichtend war das Urteil des Modemachers über allzu legere Freizeitkleidung: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

Geschichten um den Geburtstag

Großen Wirbel löste 2017 Lagerfelds Kritik an Angela Merkel aus. Die deutsche Kanzlerin habe eine Million zusätzliche Flüchtlinge aufgenommen, „um sich ein charmantes Image zu geben“. Merkel habe mit der Flüchtlingspolitik einen großen Fehler gemacht. „Man kann nicht, selbst wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, Millionen Juden töten, um danach Millionen ihrer schlimmsten Feinde kommen zu lassen.“

Der Aufstieg Lagerfelds ist lückenlos dokumentiert, doch um seinen Geburtstag ranken sich mehrere Geschichten. Nach eigenen Angaben kam er 1935 in Hamburg zur Welt. Als mögliches Geburtsjahr kursiert aber auch das Jahr 1933, nach dem er laut Auszügen des kirchlichen Taufregisters Hamburg das Licht der Welt erblickte.

Belegt ist, dass Lagerfeld in begüterten Verhältnissen auswuchs. Sein Vater war der Hamburger Kondensmilch-Fabrikant Otto Lagerfeld, der mit Glücksklee-Milch ein kleines Vermögen machte. Seine Mutter Elisabeth stammte aus dem Münsterland. Sie war es auch, die das künstlerische Talent des Sohnes erkannte und mit ihm als jungem Mann nach Paris zog.

Karl Lagerfeld – sein Leben in Bildern Karl Lagerfeld galt als Fashion-Guru, wurde weltweit bewundert und führte ein bewegtes Leben in der Welt der Mode. Nun ist der Stardesigner im Alter von 85 Jahren verstorben, wie Chanel in seiner Geburtsstadt Hamburg mitteilte. Ein Überblick über sein Schaffen. Foto: dpa

Einstieg in die Modebranche mit 16

Schon mit 16 Jahren schaffte er den Einstieg in die Modebranche. Beim Wettbewerb des Internationalen Wollsekretariats in Paris belegte er 1954 mit dem Entwurf eines Mantels den ersten Platz. Diese Auszeichnung verschaffte ihm eine Lehrstellte bei Pierre Balmain. Schnell wurde sein Ausnahmetalent deutlich und Lagerfeld begann für verschiedene Modehäuser zu arbeiten.

Sein Meisterstück machte Lagerfeld schließlich mit der Umgestaltung der traditionsreichen Luxusmarke Chanel, für die er ab 1982 als Kreativdirektor arbeitete. Er hauchte der etwas angestaubten Modemarke neues Leben ein. Dem Erbe Coco Chanels blieb er treu, doch übersetzte er die kragenlosen Jacken neu, brachte den typischen Tweedstoff mal zerfranst, mal mit Bändern durchwirkt heraus oder kombinierte Haute Couture-Kleider zu Sneakers. Aber Lagerfelds unermüdlicher Gestaltungswille beschränkte sich nicht nur auf die Haute-Couture. Für Aufsehen sorgte 2004 seine Ankündigung, kostengünstige Mode für den schwedischen Discount-Modefilialisten H&M zu entwerfen.

Die markantesten Sprüche von Karl Lagerfeld Über seine Liebe zur Mode: "Ich bin eine Art Mode-Nymphomane, der nie einen Orgasmus hat."

Über Bodenständigkeit: "Ich bin sehr geerdet. Nur nicht auf dieser Erde."

Über die Arbeit: "Wenn Arbeit kein Vergnügen ist, ja, dann wird es sowieso grauenhaft."

Über sein persönliches Lebensziel: "Mein Lebensziel ist es, Größe 48 zu halten."

Über seine Nachwirkung: "Ich versuche sicherzustellen, dass sich niemand an mich erinnert."

Über seine Sonnenbrille: "Sie ist meine Burka. Ich bin ein wenig kurzsichtig. Und wenn Kurzsichtige ihre Brille abnehmen, dann sehen sie aus wie kleine, süße Hunde, die adoptiert werden wollen."

Über Eitelkeit: "Eitelkeit ist das Gesündeste im Leben."´

Über Jogginghosen: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren."

Über Selfies: "Ein Selfie ist elektronische Masturbation."

Über den richtigen Dresscode des Nachts: "Ich bin der Meinung, jeder sollte so zu Bett gehen, als hätte er ein Date vor der Türe stehen."´

Über kleine Männer: "Was ich hasse, sind hässliche, kleine Männer. Frauen können klein sein, aber für Männer ist es unmöglich. Es ist etwas, was sie im Leben nicht verzeihen werden. Sie sind gemein und sie wollen dich töten."

Über Intellektuelle: "Ich hasse intellektuelle Konversationen mit Intellektuellen. Die einzige Meinung, die mich interessiert, ist meine eigene."

Über Russlands Männer und Frauen: "Wäre ich eine Frau in Russland, wäre ich lesbisch. Die Männer sind sehr hässlich."

Über die deutsche Flüchtlingspolitik: "Selbst wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, kann man nicht Millionen Juden töten und später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde holen."

Über die Kleidung der Kanzlerin: "Im Grunde ist ihr Dresscode richtig, aber der Schnitt müsste akkurater sein."

Auch als Fotograf ein Star

Neben seiner Tätigkeit als Designer war Lagerfeld auch als Fotograf ein Star. Er lichtete nicht nur seine eigene Werbekampagne ab, sondern es entstanden auch Kunstbücher und er machte Aufnahmen für Modemagazine.

Legendär ist Lagerfelds Gespür für Trends und auch für Menschen. Er war es, der Claudia Schiffer mit 18 Jahren für Chanel entdeckte. Mit ihr provozierte er 1993 einen Skandal, indem er das Model in mit Koranversen bestickten Mieder auf den Laufsteg schickte.

Alles, was Lagerfeld in Angriff nahm, schien sich in Gold zu verwandeln. Nun hinterlässt das Multitalent ein Modeimperium, dessen Wert auf mehrere Millionen Euro geschätzt wird. Das ist die eine, die wirtschaftliche Seite. Die ganze Wahrheit aber ist, dass die Welt mit dem Tod von Karl Lagerfeld den letzten großen Modezaren verloren hat.