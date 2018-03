Ein Löschfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache.

22.03.2018 Bielefeld. Zehn Autos und zwei Lastwagen sind am Donnerstagmorgen in einen Unfall auf der A2 bei Bielefeld verwickelt gewesen. Zwei Menschen seien möglicherweise verletzt, teilte ein Polizeisprecher mit. Zunächst war der Unfallhergang noch unklar. In Richtung Hannover habe sich ein rund vier Kilometer langer Stau gebildet. Die meisten Fahrstreifen waren im Laufe des Morgens wieder befahrbar.