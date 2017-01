Dschungelcamp

Alexander Keene-Ahnung-wer-das-ist wurde berühmt als... tja... wurde nicht berühmt - will aber so schrecklich gerne berühmt sein. "Honey", wie er liebevoll von seiner Ex-Freundin und GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo genannt wurde, präsentierte sich in der Modell-Sendung alles andere als ein Hongkuchenpferd. Im Gegenteil - viele Freunde hat sich der Selbstdarsteller nicht gemacht. Ein Erfolg immerhin: Jetzt schaffen es schon die (Ex)-Freunde von Casting-Sternchen in den Dschungel.

Wenn er sich so gibt wie bei GNTM wird er es weit schaffen.

Prognose: Finale? Vielleicht. Krone? Eigentlich nicht! Aber in diesen Zeiten ist viel möglich.