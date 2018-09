Kurioser Fahrradfahrer-Selbstschutz

Bonn. Dicht überholende Autofahrer sind ein Ärgernis für Radfahrer, kommt es doch oft dadurch zu gefährlichen Situationen. In Toronto helfen sich Radfahrer mit einer kuriosen Idee.

Von Stephan Werschkull, 14.09.2018

Bereits der erste Paragraph der Straßenverkehrsordnung verpflichtet Verkehrsteilnehmer zur gegenseitigen Rücksichtsnahme. Doch wo Radfahrer sich mit motorisiertem Verkehr die Fahrbahn teilen, kommt es mitunter zu gefährlichen Situationen. Besonders das zu dichte Überholen wird von Radfahrern als gefährlich wahrgenommen und kann zu Unfällen führen.

Fahrradfahrer in Toronto haben jetzt ein Mittel gefunden, das zu nahe Überholen von Autos zu unterbinden. Mit einer quer auf den Gepäckträger geklemmten Schaumstoff-Schwimmnudel halten sie sich die Autofahrer vom Leibe. Auf Twitter kursiert ein Foto dieser Vorrichtung. Der Tweet wurde mit dem Hashtag "VisionZero" versehen. Dahinter steckt das Ziel, dass es in Toronto keine Verkehrstoten mehr geben soll.

I shouldnt even be showing you 905ers this BUT..Drivers and cyclists are playing this awesome new game downtown. The cyclists strap pool noodles to their bicycles and I'm pretty sure if you can hit the pool noodle with your car you get points! #VisionZero pic.twitter.com/9Wy2tNbcNF