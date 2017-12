13. menschlicher Fuß innerhalb von zehn Jahren

Vancouver Island. Ein Spaziergänger auf Vancouver Island findet an der Westküste einen menschlichen Fuß. Dass es sich bei dem Fund nicht um einen Einzelfall handelt, sorgt für Spekulationen.

Von Sophie Hamann, 13.12.2017

Wieder ist in Vancouver Island ein menschlicher Fuß angespült worden. Wie die New York Times berichtet, ist es bereits der 13. Fuß, seit der Erste im Jahr 2007 gefunden wurde. Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund am Strand unterwegs war, fand die menschlichen Überreste.

Dass in Kanada Walknochen und Knochen von Seelöwen angespült werden, ist an sich nichts Ungewöhnliches – die Flut spült häufiger Überreste verstorbener Tiere an Land. Als der Kanadier Mike Johns mit seinem Rottweiler Taz am Strand spazieren ging, habe sich dieser plötzlich sehr für ein Stück Tang interessiert.

Doch darin hatte sich ein skelettierter menschlicher Fuß samt Schien- und Wadenbein verfangen. Sogar eine weiße Socke und einen schwarzen Turnschuh trug der linke Fuß noch. Der Kanadier nahm den Fund mit nach Hause. Er habe so verhindern wollen, dass die Flut den Fund wegspülte.

Die kanadische Polizei holte den Fuß bei ihm ab und versucht jetzt per DNA-Abgleich die Identität des Toten zu klären. Was als grausamer Einzelfund abgestempelt werden könnte, ist auf Vancouver Island jedoch mittlerweile so häufig vorgekommen, dass die Vorfälle die Polizei beschäftigen. Dreizehn Füße sind es insgesamt, die innerhalb der letzten zehn Jahre an die Strände gespült wurden und unter den Kanadiern für Spekulationen sorgen.

So vermuten einige einen Serienmörder, der seine Leichen zerstückelt ins Meer wirft, andere halten Unfälle wie Flugzeugabstürze und Bootunfälle für die Ursache der angespülten Leichenteile. Acht der 13 Füße konnten bereits Personen zugeordnet werden, die offenbar ohne Einwirkung Dritter verstarben.