Legalisierung und Folgen

Inhaltsverzeichnis 1. Kanada eröffnet weltweit größten Markt für Cannabis 2. Grenzenlose Möglichkeiten für Lebensmittel

Kanada. Die Entkriminalisierung von Cannabis in Kanada sorgt für viele Debatten. GA-Volontärin Katharina Weber war vor Ort und berichtet über den medizinischen Nutzen, grasfreundliches Reisen und was es mit Hanf als neues Wundergewebe auf sich hat.

Im Südosten Kanadas liegt der winzige Ort Langton. Eine Bankfiliale, ansonsten ländliche Idylle: Mais- und Kürbisfelder, Backsteinsilos mit bunten Dächern, Traktoren. Nur ein mit Stacheldraht umzäuntes Areal fällt aus dem Rahmen. Was die Wayland Group hier anbaut, beschützt sie gut.

„Wenn ich jemanden erwische, der Bilder macht, entferne ich die Kamera operativ von seinem Körper“, droht Jeff Ayotte einer deutschen Delegation aus Medizinern und Journalisten, die zur Besichtigung gekommen ist. Jeff ist hier für die Infrastruktur zuständig. Er überwacht die aufwendige Erweiterung der ehemaligen Tabakproduktionsanlage, die einmal zu den weltweit modernsten Anbaueinrichtungen für Cannabis werden soll. Offen spricht es niemand aus, aber die Furcht vor Industriespionage liegt in der Luft.

Ein gigantisches Geschäft: 2017 belief sich der weltweite Markt für legales Cannabis auf 9,5 Milliarden US-Dollar und wuchs binnen eines Jahres um 40 Prozent, sagt der Marktforscher BDA-Analytics. Den Löwenanteil daran haben die USA, gefolgt von Kanada. In den nächsten zehn Jahren könnte der Markt nach aktuellen Schätzungen auf 130 bis 180 Milliarden Dollar wachsen. Das größte Potenzial bietet Europa.

Für wen Cannabis nur die illegale Droge von der dunklen Straßenecke ist, wird sich die Augen reiben, ob der Ernsthaftigkeit, mit der in Langton Gras angebaut wird. „Normalerweise benötigt man 200 bis 400 Mitarbeiter, um so eine Anlage zu betreiben“, sagt Graham Farrell, Waylands stellvertretender Leiter der Kommunikation. „Hier sind es nur 26.“ Damit spart die Firma Lohnkosten, klar, aber es gibt einen weiteren Hintergrund: Erklärtes Ziel ist es, den Qualitätsstandard für medizinisches Cannabis zu setzen. „Und der Mensch“, wettert Baustellenleiter Jeff Ayotte, „ist die größte Kontaminationsquelle.“ Bis zu den Cannabispflanzen lässt der unwirsche Amerikaner die Delegation deswegen gar nicht vor.

Hygiene für ein einwandfreies Produkt

Wer in Kontakt mit dem zarten Grün kommen soll, muss vor Ort duschen, sein Smartphone draußen lassen, Make-up und Schmuck gegen Kittel, Handschuhe und Haarnetz tauschen. Schon jetzt hat sich die Anlage das GMP-Siegel der EU verdient (Good Manufacturing Practice), das eine hohe Qualität der Fabrik und der Produktionsabläufe bescheinigt.

Nur durch eine Milchglaswand erhascht die Gruppe einen Blick auf das grüne Gold: Hübsch aufgereiht stehen Hunderte Cannabispflanzen auf hüfthohen Metalltischen Topf an Topf. Unter dem Glasdach sorgen drei riesige Ventilatoren für Belüftung. Dutzende Lampen lassen auch nachts die Sonne scheinen. Das verwendete Wasser wird recycelt, so sollen nur 10 000 Liter Abwasser pro Jahr entstehen. Die Rolle des Master Growers, des leitenden Anbauers, übernimmt eine Software, die alles von der Temperatur bis zur Nährstoffversorgung steuert. Um menschliche Fehler zu vermeiden, sollen Roboter den gesamten Produktionsablauf übernehmen.

Neuerdings haben nicht nur Patienten Zugang zu Gras. Am 17. Oktober legalisierte Kanada als erster G7-Staat Cannabis auf allen Ebenen – weltweit war nur Uruguay schneller. Je nach Provinz darf jeder ab 18 oder 19 Jahren Cannabis kaufen und konsumieren. 30 Gramm getrocknete Blüten sind erlaubt, vier Pflanzen dürfen selbst angebaut werden.

Schon vor der Legalisierung war Cannabis beliebt. Statistics Canada, die Statistikbehörde der kanadischen Regierung, schätzt, dass die Kanadier 2015 fast 700 Tonnen Gras konsumiert haben. Die Behörde befragt regelmäßig Kanadier, die 15 oder älter sind, zu ihrem Umgang mit Cannabis. Bei der jüngsten Umfrage vor der Legalisierung gaben 4,6 Millionen an, im dritten Quartal 2018 Cannabis konsumiert zu haben. Das entspricht 15 Prozent der Bevölkerung. Dabei scheint Gras längst nicht mehr nur ein Mittel der Jugend zur Rebellion zu sein: Im Jahr 2015 waren nicht mal sechs Prozent der Konsumenten zwischen 15 und 17 Jahren alt, errechnete die Behörde. Zwei Drittel waren älter als 25.

Grasfreundliche Reisen, Essen mit Cannabis und Anbauhelfer

Da wundert es nicht, dass pünktlich zur Legalisierung bereits jede Menge Unternehmen ihre Dienste anbieten. Bei der ersten Cannabis Living Expo in Toronto bekommt der kanadische Grasliebhaber das Angebot geballt geliefert. „Cannabis wurde schon immer konsumiert, war schon immer zu haben, aber wegen des Stigmas gab es nie viele Informationsmöglichkeiten“, sagte der Vizepräsident der Expo, Garnet Irving, der Tageszeitung Toronto Sun. Die Messe solle Berührungsängste abbauen und der Öffentlichkeit seriöses Wissen über die Pflanze vermitteln. Dazu hatten sich Ende Oktober rund 100 Aussteller aus dem In- und Ausland in der Messehalle am Flughafen versammelt.

Einer, der es mit dem Lehrauftrag wahrscheinlich nicht so genau nimmt, aber für Gras steht wie kein zweiter, begrüßt die Besucher beim Eintritt: Snoop Dogg. Der amerikanische Rapper vertreibt seine eigene Sorte Gras und winkt überlebensgroß von einem Plakat mit den Worten „Smoke with Snoop“. Das übliche Zubehör darf nicht fehlen: Grinder zum Zerkleinern der getrockneten Blüten, Pfeifen aus Holz und Bongs aus Glas. Und zum Rollen der Joints gibt's sogar Blättchen mit Zuckerwattegeschmack.

Ein wenig ironisch wirkt die Tatsache, dass sich die ganze Messe um Cannabis dreht, aber kaum ein Gramm Gras zu finden ist. Denn in der Provinz Ontario ist das Objekt der Begierde derzeit nur Online im „Ontario Cannabis Store“ erhältlich. Ein anderweitiger Verkauf ist noch bis April 2019 verboten.

Doch das hält niemanden ab, Geschäftsideen zu entwickeln. Cannabeds verspricht geruhsamen Schlaf auf Matratzen aus dem „Wundergewebe Hanf“. Das günstigste Modell ist auf der Messe für 549 Dollar zu haben – ein Preisnachlass von 500 Dollar. „Stärker und weicher als Baumwolle“, wirbt der Hersteller aus Toronto für seine Matratzen.

Der laut eigenen Angaben erste cannabisfreundliche Reiseveranstalter Kanadas Tour Buds ist mit einem seiner Busse bis in die Halle gefahren. Grasliebhaber können mit ihm zu Produzenten in Toronto fahren, während sie dabei Cannabis „vapen“. Wem nämlich Rauchen nicht passt, kann stattdessen Cannabis in flüssiger Form in einem Vaporizer verdampfen und inhalieren.

Unter einem meterhohen, aufblasbaren Pavillon mit weißen Sesseln bewirbt BudThink die – zumindest im Vergleich zum Rauchen – gesündere Alternative des Cannabiskonsums. „Stell dir eine Tupperparty vor, nur mit Vaporizern“, erklärt Mitarbeiterin Debbie das Prinzip des Unternehmens. „Es ist wie mit Schuhen: Jeder hat sein Lieblingspaar, aber um das zu finden, muss man ausprobieren.“ Ihren Nachnamen will sie nicht verraten; so ganz ist das Stigma der Droge selbst im liberalen Kanada nicht abgebaut.