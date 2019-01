1300 Polizisten im Einsatz

Polizisten sichern während der Razzia eine Shisha-Bar in Bochum.

13.01.2019 Düsseldorf. Etwa 1300 Polizisten rücken zeitgleich aus: Mit einer großen Razzia im Ruhrgebiet haben die Sicherheitsbehörden der Clankriminalität den Kampf angesagt. Das NRW-Innenministerium spricht vom größten Einsatz gegen Clans in dem Bundesland.

Bei der großangelegten Razzia gegen Clankriminalität im Ruhrgebiet haben die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, unverzollten Tabak und Geld sichergestellt.

Etwa 1300 Polizisten hatten am Samstagabend zeitgleich unter anderem in Dortmund, Essen, Duisburg, Recklinghausen, Bochum und Gelsenkirchen zugeschlagen. Sie kontrollierten Shisha-Bars, Wettbüros, Cafés und Teestuben. Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden.

Tabak und Betäubungsmittel seien beschlagnahmt worden, erklärte die Dortmunder Polizei am Sonntag auf Twitter. In Essen wurde ein Mann nach Angaben der dortigen Sicherheitsbehörden mit 9000 Euro festgenommen. Die Beamten stellten das Bargeld sicher, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Laut NRW-Innenministerium handelte es sich um die größte Razzia gegen Clankriminalität in der Geschichte des Bundeslandes. Es gehe um den Verdacht der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit. Gegen Mittag wollten die Sicherheitsbehörden Ergebnisse des Einsatzes präsentieren. (dpa)