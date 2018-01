Nervengift injiziert

Riyadh. Mehrere Kamelbesitzer spendierten ihren Tieren in Saudi Arabien eine ganz besondere Schönheitskur: Sie injizierten ihnen Botox. Die zwölf Tiere traten bei einem Schönheitswettbewerb an und wurden wegen des Schwindels disqualifiziert.

Von Sofia Grillo, 24.01.2018

In Sachen Aussehen wird inzwischen nicht mehr nur bei Menschen gemogelt: In Saudi-Arabien unterzogen Kamelbesitzer ihre Tiere einer ganz besonderen Schöhnheitskur. Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtete, wurden zwölf Kamele bei einem Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien disqualifiziert, weil ihnen das Nervengift Botox injiziert wurde.

In der Nähe von Riyadh in Saudi Arabien findet jährlich das 28-tägige "King Abdulaziz Camel Festival" statt. Es lädt die Kamelbesitzer Saudi Arabiens dazu ein, ihre schönsten Tiere bei einem Wettbewerb vorzuführen. Immerhin: Die Preisgelder beim Wettbewerb belaufen sich auf insgesamt 57 Millionen Dollar. Kein Wunder also, dass manche Tierbesitzer bei der Schönheit ein bisschen nachhelfen.

Die Wettbewerbsveranstalter haben jedoch vorgesorgt: Das Regelwerk verbietet ein Eingreifen in die Schönheit der Tiere strikt. Kamele die Medikamente in der Lippe haben, rasiert oder gefärbt sind sowie auf unnatürliche Art und Weise verändert wurden, sind im Wettbewerb nicht erlaubt. Die Botox-Schönheitskur der 12 Kamele fiel schnell auf und führte zur Disqualifizierung.