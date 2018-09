Unglück in Pittsburgh

Pittsburgh. In einem Zirkuszelt in den USA ist ein Kamel durchgegangen und hat sechs Kinder und einen Erwachsenen verletzt. Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert die Veranstalter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.09.2018

Für sechs Kinder und einen Erwachsenen endete der Besuch des Shrine Zirkus' in Pittsburgh am Sonntag im Krankenhaus. Wie auf einem im Internet kursierenden Video zu sehen ist, ist dort ein Kamel durchgegangen. Kamelreiten gehört in der Veranstaltung in der PPG Paints Arena ebenso wie Ponyreiten zum Programm.

Warum das Kamel durchging ist einem Bericht von triblive.com zufolge unklar, Polizei und Zirkus untersuchen den Vorfall. Polizeisprecher Chris Togneri sagte, dass die Zirkusangestellten das Tier schon nach elf Sekunden wieder unter Kontrolle hatten.

6 children taken to hospital after camel gets loose at Shrine circus in Pittsburgh.https://t.co/Y2EtHk26A2 pic.twitter.com/NsaAyWp5Dw — Circa (@Circa) 16. September 2018

Für die Verletzten endete der Unfall recht glimpflich, ein Kind brach sich allerdings den Arm. Das Kamel kam mit dem Schrecken davon, der Zirkus wurde anschließend ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt.

Die Tierschutzorganisation Peta nahm den Vorfall zum Anlass, um ihrer Forderung nach tierfreien Zirkussen Nachdruck zu verleihen. In einem Statement fordern sie die Zirkusbetreiber auf, Kamele nicht mehr in ihren Shows einzusetzen. Gleichzeitig richtete Peta einen Appell an die Öffentlichkeit, keine Tickets für solche Shows zu kaufen.