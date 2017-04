KD-Flotte startet in die Saison

12.04.2017 Köln. Die Ausflugszeit auf dem Wasser hat begonnen: Mit zahlreichen Veranstaltungen an Bord startet die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt (KD) in die Saison. Neu im Programm seien "Abendfahrten zur Entschleunigung", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Viermal wöchentlich könnten Gäste in Köln bei Lounge-Musik mit Liegestühlen und Strandkörben den Feierabend genießen. Neben regelmäßigen Partyfahrten sind auch literarische Veranstaltungen geplant, etwa Lesungen mit Moderatorin Christine Westermann und "Tatort"-Kommissar Dietmar Bär. Die zwölf Schiffe der KD sind seit 190 Jahren auf Rhein, Mosel und Main unterwegs.