Berühmtes Foto von 1945

Der Times Square in New York 195: Der US-Marinesoldat George Mendonsa küsst eine ihm unbekannte Frau.

18.02.2019 Providence. Ein Kuss-Foto auf dem New Yorker Times Square machte ihn weltberühmt: Nun ist der US-Marinesoldat George Mendonsa knapp 74 Jahre nach dem Schnappschuss gestorben.

Der auf einem berühmten Foto vom Ende des Zweiten Weltkriegs abgebildete küssende Matrose auf dem New Yorker Times Square ist tot. George Mendonsa starb am Sonntag, zwei Tage vor seiem 96. Geburtstag, wie seine Tochter Sharon Molleur dem „Providence Journal“ berichtete.

Auf dem Foto küsst Mendonsa Greta Zimmer Friedman, die er nie zuvor getroffen hatte. Die Zahnarzthelferin trägt einen Krankenschwesterkittel. Es wurde am 14. August 1945 aufgenommen, als Japan gegenüber den USA kapitulierte. An dem Tag strömten Menschen auf die New Yorker Straßen, um die Nachricht zu feiern. Die Aufnahme von Alfred Eisenstaedt wurde von der Zeitschrift „Life“ veröffentlicht. Sie heißt „V-J Day in Times Square“, bekannter ist aber der Titel „The Kiss“.

Mendonsa sei in einem Altenheim im US-Bundesstaat Rhode Island gefallen und habe einen Schlaganfall erlitten, teilte seine Tochter mit. (AP)