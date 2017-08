Aus Protest gegen US-Präsident Donald Trump hat ein Künstler eine aufblasbare Ratte in New York aufgestellt.

15.08.2017 New York. Aus Protest gegen US-Präsident Donald Trump hat ein Künstler eine aufblasbare Ratte in New York aufgestellt. Ein Zeichen für "Widerstand und Spott".

Die viereinhalb Meter hohe Figur mit blonder Tolle, dunklem Anzug und roter Krawatte ist als Karikatur Trumps gedacht, der am Montagabend (Ortszeit) in der Metropole erwartet wurde. Die „Trump Rat“ tauchte zwei Straßenblocks vom Trump Tower entfernt auf, wo der Präsident am Montag erstmals seit seinem Amtsantritt im Januar und seinem Umzug nach Washington übernachten sollte. Trump stammt aus dem New Yorker Stadtteil Queens.

Die Ratte sei ein Zeichen für „Widerstand und Spott“ gegen Trump, schreibt Künstler Jeffrey Beebe zu dem Werk, für das er auf der Finanzierungsplattform „Kickstarter“ 10.000 Dollar (8500 Euro) gesammelt hatte. „Wir werden sie an so vielen Orten wie möglich aufblasen und in Position bringen.“

Auf Facebook hatten mehrere Trump-Gegner zu Protesten in der Nähe des Trump Tower aufgerufen. Die Sicherheit wurde für den Besuch des Präsidenten im Herzen Manhattans verstärkt. Die Polizei kündigte an, gegebenenfalls auch Autos sowie Passagiere in öffentlichen Bussen an der 5th Avenue zu kontrollieren.

Eine ähnliche Aktion veranstaltete die Tax-March-Bewegung. Sie stellte ein aufblasbares Huhn in der Nähe des Weisen Hauses auf um zu zeigen, dass "Trump ein ein uneffektives und schwaches Staatsoberhaubt ist", so Protest-Inititator Taran Singh Brar zum britischen Telegraph. (dpa)