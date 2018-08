3D-Skulpturen

BONN. Der Künstler Miguel Vasquez erstellt aus Zeichentrickfiguren verblüffend realistische 3D-Modelle. Nun hat er sich einen Charakter aus der Serie "Simpsons" ausgesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.08.2018

Diese Comicfigur ist weltweit bekannt: Homer Simpson aus der amerikanischen Zeichentrickserie "Die Simpsons". Die gelbe Figur mit zwei Haaren, weit aufgerissenen Augen und einem braunen Mund, läuft schon seit etlichen Jahren im TV oder auf der Kino-Leinwand. Der Künstler Miguel Vasquez hat ihn nun mithilfe einer 3D-Figur menschlich dargestellt.

Am vergangenen Freitag postete der Künstler mehrere Bilder der Figur, die in der Serie einen tollpatschigen Familienvater spielt.

Dem Portal CNET sagte Vaquez, das Erstellen der Figur habe über eine Woche gedauert. Dafür habe er eine Software namens Zbrush benutzt. Die Vorlage besorgte er sich demnach bei Google Bilder.

Daneben erstellt der Künstler viele weitere Figuren:

Throwback to my Spongebob 3D rendition. My personal favorite to date. pic.twitter.com/P2eEFOPa7Z