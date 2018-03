14.03.2018 Berlin. Da hatten wohl zwei den gleichen Gedanken: Bei der Ernennung und Vereidigung zur Bundesministerin kamen Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Familienministerin Franziska Giffey (SPD) im gleichen Outfit.

So eine Ernennung und Vereidigung zur Bundesministerin kommt nicht alle Tage vor, da soll es schon ein besonderes Kleid sein. Kurios ist es, wenn dann zwei neue Ministerinnen im gleichen Outfit im Bundestag auflaufen. So geschehen bei der neuen Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Familienministerin Franziska Giffey (SPD). Ein absoluter Zufall, wurde versichert - und nicht abgesprochen. So trugen beide ein edles Kostüm in der Farbe Yves-Klein-Blau. Die Farbe ist benannt nach dem französischen Maler Yves Klein.

Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Klöckner und die SPD-Politikerin Giffey gingen aber nicht auf peinlich berührte Distanz, sondern setzten sich im Bundestag auf der Besuchertribüne einfach nebeneinander. Und kamen aus dem Reden gar nicht mehr raus. Zwischendurch kam noch - im dunklen Anzug - der neue Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorbei, stellte sich zwischen die Damen - und machte mit dem Königsblau-Doppel Fotos.

Sie sind in unterschiedlichen Parteien, doch die Harmonie schien gleich zu stimmen. Da sie wie Scholz keine Abgeordneten des Bundestags sind, konnten die Ministerinnen nicht mitstimmen bei der Wiederwahl von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Nach Merkels Vereidigung, ihrer Ministerernennung und eigenen Vereidigung durften sie dann auf der Kabinettsbank Platz nehmen - und stachen optisch hervor. (dpa)