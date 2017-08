Biss-Korrektur

26.08.2017 Amsterdam. Auch ein königliches Gebiss kann einer Korrektur bedürfen. So eben das von Königin Máxima der Niederlande, die jetzt eine Spange trägt.

Die niederländische Königin Máxima (46) trägt jetzt eine Zahnspange. Dies bestätigte die Pressestelle des königlichen Hofes am Freitag in Den Haag.

"Um den Biss der Backenzähne zu korrigieren, hat sie auf Anraten eines Zahnarztes eine Spange bekommen", hieß es. Die Spange war von Journalisten auf Fotos entdeckt worden, die nach Máximas Rückkehr aus dem Sommerurlaub am Dienstag in Delft und am Donnerstag in Utrecht gemacht wurden.

Es handele sich um eine durchsichtige Spange aus dünnem Kunststoff, die über die Zähne geschoben werde, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. (dpa)