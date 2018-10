13 Verletzte

14.10.2018 Sigirino. Bei einem schweren Unglück mit einem Reisebus aus Köln sind am Sonntag in der Schweiz 13 Menschen verletzt worden, davon drei schwer. An Bord waren überwiegend Jugendliche.

Ein Reisebus aus Köln ist am Sonntag im Tessin verunglückt. 13 Menschen wurden dabei verletzt, drei von ihnen schwer. Zunächst hatte es geheißen, dass es auch einen Toten gegeben hätte. Diese Angabe hat die Polizei mittlerweile korrigiert. Der Busfahrer sei unter den Verletzten.

In dem deutschen Reisebus waren nach Angaben der Polizei überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene. An Bord sei eine Gruppe von etwa 16 bis 23-Jährigen gewesen sowie drei Betreuer und der Fahrer, sagte ein Polizeisprecher.

Laut einem Sprecher der Kantonspolizei seien alle Personen inzwischen geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden. An Bord des Busses waren nach seinen Angaben 25 Menschen. Er korrigierte erste Schätzungen, dass 40 Passagiere an Bord waren.

Chronik: Schwere Busunglücke in Deutschland und Europa Juni 2018: Bei stockendem Verkehr fährt ein Bus auf der A5 bei Karlsruhe auf einen Müllwagen auf. Eine Frau stirbt, weitere 31 Menschen werden verletzt.

Juli 2017: 18 Menschen sterben in den Flammen, als auf der Autobahn 9 in Bayern ein Reisebus auf einen Sattelzug auffährt und sofort in Brand gerät. 30 weitere werden verletzt.

Oktober 2015: Ein mit Schülern aus Sachsen besetzter Bus verunglückt auf der A4 bei Erfurt. Er kommt nach einem Überholmanöver von der Straße ab und kippt um. Ein Junge stirbt.

Dezember 2014: Bei einem Busunfall auf der A4 bei Bad Hersfeld in Hessen kommen fünf Menschen ums Leben. Der Bus stieß mit einem schlingernden Auto zusammen und stürzte eine Böschung hinab.

Juli 2014: Elf Menschen sterben, als auf der A4 bei Dresden ein Reisebus aus Polen auf einen ukrainischen Bus auffährt.

Juli 2013: Beim schwersten Busunglück in Spanien seit Jahren kommen 9 Menschen ums Leben, mehr als 20 werden verletzt. Das Fahrzeug kam auf einer Landstraße etwa 110 Kilometer nordwestlich von Madrid von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer war eingenickt.

Juni 2013: In Montenegro stürzt ein Bus mit Urlaubern aus Rumänien nördlich der Hauptstadt Podgorica von einer Brücke 40 Meter tief in eine Schlucht. 19 Menschen sterben, mehr als 20 werden verletzt.

März 2012: In einem Schweizer Tunnel kommen 28 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen belgische Schulkinder auf einer Klassenfahrt. Ihr Bus war gegen die Wand einer Nothaltebucht geprallt.

September 2010: 14 Polen sterben bei Berlin, als ihr Bus von einem Auto gerammt wird und gegen einen Brückenpfeiler kracht.

Februar 2010: Bei einem der schlimmsten Busunfälle in Österreich kommen 6 Menschen ums Leben, Dutzende werden verletzt. In der Nähe von Wien waren ein Reisebus und zwei Lastwagen kollidiert. Die Kosovo-Albaner an Bord waren auf dem Weg nach München.

November 2008: Nahe Hannover geht auf der A2 ein Reisebus wegen eines technischen Defekts in Flammen auf. 20 Mitglieder einer Reisegruppe auf dem Rückweg von einer Kaffeefahrt kommen ums Leben.

Die Zeitung „Corriere del Ticino“ zeigte mehrere Fotos mit zahlreichen Einsatzwagen und einem weißen Reisebus, der im Bereich der Fahrerkabine schwer beschädigt war. Der Unfall ereignete sich am Morgen. Die Autobahn wurde gesperrt.

Bus war unterwegs nach Italien

Der Bus sei auf der Autobahn A2 Richtung Süden unterwegs gewesen. Das Unglück ereignete sich nach diesem Angaben in der Nähe von Sigirino nahe dem See Lago Maggiore. Nach ersten Erkenntnissen rammte der Bus einen Pfosten. Auf Fotos ist neben dem Bus der Pfosten einer Anlage mit Verkehrsschildern zu sehen, die sich über die Fahrbahnen spannt.

Die Ermittlungen zur Unglücksursache liefen. Der für Justiz und Polizei im Kanton Tessin zuständige Regierungsrat Norman Gobbi bedankte sich im Kurznachrichtendienst Twitter bei den Rettungskräften, die sich um die Jugendlichen gekümmert hätten. Er sprach von einem tragischen Unfall. (dpa)