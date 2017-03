Hennes VIII. feiert Geburtstag

Bonn. Am Freitag wurde das FC-Köln Maskottchen Hennes VIII. zehn Jahre alt. Nachdem seine Freundin im Januar verstarb, feiert er nun seinen Geburtstag im Kölner Zoo mit seinen Besuchern und seinen hinterbliebenen Stiefkindern.

Von Jana Henseler, 10.03.2017

Hennes gehört zu den bekanntesten Vereinstieren der Welt. An eine Zeit ohne den Geißbock des 1. FC Köln ist gar nicht mehr zu denken. Auch wenn Hennes VIII. nicht der erste Hennes ist, wird er von den Fußballfans nahezu verehrt.

Begonnen hat alles mit Hennes I. im Jahr 1950. Exakt zwei Jahre nach Gründung des Vereins wurde er in Köln in sein Amt eingeweiht. Seine Mutter stammte aus Thüringen und war dort in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges von einem aus Köln stammenden Zirkus am Wegrand gefunden worden. Wenig später brachte sie Hennes I. zur Welt, den der Zirkus während einer Karnevalsitzung dem 1. FC Köln als Glücksbringer schenkte.

Der damalige Trainer Hennes Weisweiler musste als Namenspate herhalten. Anfangs kam Hennes auch zu allen Auswärtsspielen mit und durfte sogar im Mannschaftsbus Platz nehmen. Tierschutz, Logistik und DFB-Regularien beschränkten ihn aber nach einiger Zeit auf die Heimspiele. Hennes I. blieb 16 Jahre lang im Amt. In seiner Dienstzeit holte der FC fünf Westdeutsche Meisterschaften, zwei Westdeutsch Pokalsiege und zwei Deutsche Meisterschaften.

Sein Nachfolger Hennes II. blieb dem Verein nur vier Jahre treu. Es hatte die kürzeste Amtszeit. Die erfolgreichsten Zeiten in der Geschichte des 1. FC Kölns erlebte Hennes IV. Während seiner Amtszeit gewann der Fußballverein die Meisterschaft und zwei DFB-Pokalsiege.

Die turbulentesten Zeiten hingegen erlebte der Vorgänger des jetzigen Maskottchens. Gleich viermal stieg der Verein während seiner Amtszeit auf und ab. Als wäre das nicht aufregend genug, verbreitete sich die Maul- und Klauenseuche, wegen der Hennes VII. eine Zeit lang nicht mit ins Stadion durfte. Er wurde durch eine Pappfigur ersetzt.

Als Trost und zweites Standbein bot sich ihm eine Schauspielkarriere. Er wurde als Schauspieler für die Sat. 1-Krimiserie SK Kölsch engagiert und durfte dort ein Mordopfer spielen. Außerdem wurde er für die Serie Pastewka von Bastian Pastewka höchstpersönlich mit dem Auto angefahren. Ohne sich zu verletzen natürlich.

Die Geburtstagsziege

Luxuriös lebt der jetzige Hennes VIII. in seinem Häuschen im Kölner Zoo. Das Model der Firma Gaffel hat sogar seinen eigenen Briefkasten. Unzählige Fanbriefe sind da natürlich vorprogrammiert. So gehört sich das für einen Prominenten.

Privat lief es in den letzten Monaten nicht so wirklich rund für ihn. Erst brachte seine damalige Freundin Anneliese Zwillinge zur Welt, welche aber aufgrund seiner Kastration nicht von ihm sein konnten. Im Januar verstarb die Ziegendame dann trotz ihres jungen Alters an den Folgen einer Fehlgeburt.

Aber Hennes VIII. hält sich tapfer. Er akzeptierte die Kinder ohne viel Gemecker und kommt auch mit dem Verlust seiner Partnerin soweit klar. Die ganze Welt wünscht sich natürlich eine neue Frau an seiner Seite. Auf die muss der Prominente aber bestimmt nicht lange warten.