Kölner Karnevalszug gestartet: 350 000 Besucher erwartet

26.02.2017 Köln. Mit den "Schull- un Veedelszöch" ist am Sonntag pünktlich um 11.11 Uhr der erste große Karnevalszug in Köln gestartet. An dem traditionellen Umzug nehmen in diesem Jahr 52 Kölner Schulen und 55 Karnevalsvereine aus den "Veedeln" genannten Stadtvierteln teil. Etwa 8000 Menschen sind beteiligt. Sie ziehen auf dem fast identischen Weg des Rosenmontagszuges durch die Domstadt. "Wir erwarten etwa 350 000 Besucher", sagte Zugleiter Wilhelm Stoffel. 1300 Polizisten sollen für die Sicherheit der Besucher sorgen. Die Geschichte der "Schull- un Veedelszöch" reicht bis ins Mittelalter zurück.