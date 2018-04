Kölner "Bootshaus" landet auf Rang elf der Top-Club-Liste

12.04.2018 Köln. Das Fachmagazin "DJ Mag" hat wieder die Top-100-Clubs weltweit gekürt - und ein Club in Köln ist ziemlich weit oben gelandet. Das "Bootshaus" erreichte in der Rangliste Platz elf - vier Plätze höher als im Vorjahr. Das Aushängeschild der Kölner Clubszene ist damit dem berühmten Berliner "Berghain" ganz dicht auf den Fersen, das auf Platz zehn rangiert (Vorjahr: Platz zwölf). Nur wenige andere deutsche Clubs sind in den Top 100 vertreten, die durch ein zwei Monate langes Leservoting bestimmt werden: Es sind das "Watergate" (Platz 47) und der "Tresor" in Berlin (57) sowie das "Robert Johnson" in Offenbach (64).