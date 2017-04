Barbra Streisand wird 75

Eine Stimme „wie flüssige Diamanten“: So beschrieb Barack Obama, der als US-Präsident Barbra Streisand 2015 die Freiheitsmedaille verlieh, den Star. Hier singt Streisand 2013 in Berlin.

Washington. Eine der lgrößten Diven unserer Zeit wird 75 Jahre alt. Barbara Streisand hat ihr Publikum über Jahrzente begeistert und verspürt bis heute noch Lampenfieber wenn sie die Bühne betritt.

Von DIRK HAUTKAPP, 24.04.2017

Als bekannt wurde, dass Donald Trump es für akzeptabel hält, Frauen in den Schritt zu greifen, wenn Mann danach ist, soll sich ihr leichter Silberblick zu einer messerscharfen Speerspitze verengt haben. Im Falle eines derartigen Annäherungsversuchs hätte Barbra Streisand mit den kleinen Händen des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vermutlich kurzen Prozess gemacht. Die letzte multitalentierte Diva, die im Theater, vor der Filmkamera, am Mikrofon und auf der Konzertbühne Geschichte geschrieben und Millionen zu Tränen gerührt hat, hat sich nie von Männern herumschubsen lassen. Eher im Gegenteil. An diesem Montag wird die Frau, die sich mit unbeugsamem Ehrgeiz aus widrigen Verhältnissen hochgearbeitet hat, 75 Jahre alt.

Barbra Streisand, die – um aufzufallen – früh das zweite „A“ aus ihrem Geburtsnamen Barbara löschte, wuchs in der Enge eines jüdisch-orthodoxen Haushalts im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. Der Vater, ein Grundschullehrer, starb, als sie 15 Monate alt war. Mit dem tyrannischen Stiefvater verstand sie sich nie. Die Mutter, eine gestrenge Schulsekretärin, wollte ihre Talente – sie war der Klassenclown und konnte glockenhell singen – weder erkennen noch fördern. Begründung: Mit der Nase wird das nichts. Geprägt durch Herabsetzungen („Ich war unscheinbar, dünn, hässlich, und niemand wollte mit mir spielen“), formte sich die junge Frau zu einer Einzelkämpferin, die sich nach Schauspiel- und Gesangsunterricht ihre Siege ertrotzen musste.

Noch im Alter verspürt sie vor Auftritten Lampenfieber, „dass sich mir fast der Magen umdreht“.

Was verwundert, verbinden sich mit dem Namen Streisand doch Superlative, wie sie sonst niemand vorzuweisen hat: Knapp 70 Alben, die sich bis heute 150 Millionen Mal verkauften; öfter als die Werke der Beatles. 20 Filme, darunter Jahrhundertepen wie „The Way We Were“ („So wie wir waren“), das mit dem gleichnamigen Titellied einen der wirkungsvollsten Taschentuchsongs Hollywoods produzierte. Alle wichtigen Preise der Unterhaltungsbranche (Oscar, Tony, Emmy, Grammy) gewonnen. Ikone der Frauen- und Schwulenbewegung, lange bevor sich ihr Sohn Jason als homosexuell outete. Heldin des jüdischen Amerikas und all derer, die im Heidi-Klum-Zeitalter der nachoperierten Gesichter ästhetische Abweichungen von der Norm bezaubernd finden. Eiserne Unterstützerin der Demokraten von Bill Clinton über Al Gore bis zu Hillary Clinton. Friedens- und Umweltaktivistin. Größter weiblicher Showstar auf dem Planeten. Hundertfache Millionärin. Unbeirrbar bis zum Status der „Nervensäge“, wenn sie sich einmal etwas in den Kopf setzt.

Ein Paradebeispiel dafür ist „Yentl“: 15 Jahre lang lief Streisand, damals schon ein großer Name, in Hollywood von Studio zu Studio, um die von Isaac B. Singer geschriebene Kurzgeschichte über ein jüdisches Mädchen auf Film zu bannen, das als Junge verkleidet eine Talmud-Schule besucht, sich in einen Studenten verliebt und am Ende eine Frau heiratet. Am Ende schrieb Barbra Streisand 1983 das Drehbuch selbst, spielte die Hauptrolle, führte Regie und war obendrein auch noch Produzentin. „Papa, Can You Hear Me“, das Schlusslied, das sie ihrem früh verstorbenen Vater gewidmet hatte, sorgte noch Jahre später bei ihren umjubelten Konzerten für Gänsehaut.

Auf der Leinwand stellte Barbra Streisand ihre männlichen Mitstreiter regelmäßig in den Schatten. Als Fanny in „Funny Girl“ lächelte sie Omar Sharif an die Wand und heimste dafür 1968 den Oscar ein. Als Judy in „Is’ was, Doc?“ machte sie sich mit komödiantischer Extraklasse den hilflosen Ryan O’Neal gefügig. In „So wie wir waren“ schließlich hatte der schöne Hubbell (Robert Redford) gegen die unbeugsame Marxistin Katie Morosky keine Chance. Präsident John F. Kennedy soll bei dem Titellied geweint haben. Barack Obama, einer seiner Nachfolger, sagte, die Streisand habe eine Stimme „wie flüssige Diamanten“.

Zu gerne würde man davon wieder mehr hören. Live und in zeitlos schöner Pracht. Wie 2012, als sie vor 19 000 Menschen in ihrem Heimatkiez in Brooklyn auftrat. Aber Barbra Streisand sang lange nicht mehr vor großem Publikum. So war es schon einmal. 1967 überkam sie bei einem Konzert im Central Park eine Panik. 27 Jahre lang mied sie die Bühne. Dann kam sie wieder. Gerade erst hat sie zwei Konzerte für Anfang Mai angekündigt. Eines in Brooklyn.