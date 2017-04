Juweliergeschäft mit Kleinlaster aufgerammt: Täter flüchtig

24.04.2017 Arnsberg. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag die Eingangstür eines Juweliergeschäftes in Arnsberg mit einem Kleinlastwagen aufgebrochen. Danach plünderten sie mehrere Vitrinen mit Schmuck und Uhren, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hätten von einem lauten Knall berichtet. Kurz darauf seien die Täter mit ihrer Beute in dem Wagen geflüchtet. Ein Zeuge konnte sie jedoch wenig später beim Wechsel ihres Fluchtfahrzeuges an einem nahe gelegenen Sportplatz beobachten. Eine Überprüfung ergab, dass der für den Einbruch benutzte Transporter bereits am 13. April in Düsseldorf entwendet worden war. Genaue Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zum Wert der Beute konnte die Polizei am Montag nicht machen.