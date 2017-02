Filmreifer Diebstahl

07.02.2017 Madrid. Bei den Goyas 2017 räumte das Fantasydrama "A Monster Calls" des spanischen Regisseurs J.A. Bayona neun der begehrten Trophäen ab. Aber auch ein dreister Diebstahl sorgte für Furore.

Unbekannte haben bei der Verleihung der spanischen Goya-Filmpreise Juwelen im Wert von 30 000 Euro gestohlen. Der Schmuck sei in einem Zimmer des Madrider Luxushotels aufbewahrt worden, in dem auch die "spanischen Oscars" am Samstagabend verliehen wurden, berichtete die Zeitung "ABC" am Dienstag unter Berufung auf die Filmakademie.

Zu dem Raum hätten Mitarbeiter Zugang gehabt, die für die Ausstattung und Accessoires der teilnehmenden Schauspieler und Schauspielerinnen zuständig gewesen seien.

Da die Tür nicht aufgebrochen worden sei, werde vermutet, dass der oder die Täter entweder Zugang zu dem Hotelzimmer hatten oder dass die Schlüsselkarte vor Beginn der Show manipuliert wurde. "ABC" sprach von einem "filmreifen Diebstahl". Zu den entwendeten Preziosen gehören Ringe, Manschettenknöpfe, Ohrringe oder Uhren, die von der Schmuckfirma Suárez für die Verleihung zur Verfügung gestellt wurden. (dpa)