Justiz verstärkt Zugriff auf illegales Vermögen

03.03.2017 Hamm. Die Justiz will illegale Finanzsümpfe von organisierter Kriminalität und Terrorismus effektiver austrocknen. Dafür eröffnete Minister Thomas Kutschaty (SPD) am Freitag in Hamm eine neue "Zentrale Organisationsstelle für Vermögensabschöpfung". Sie soll Ansprechpartner für Staatsanwälte sein und deren Arbeit koordinieren, wenn es darum geht, ergaunertes Vermögen wieder zurückzuholen.

Kutschaty wies auch auf einen Gesetzesentwurf hin, über den derzeit im Bundestag diskutiert wird. Er soll es erleichtern, eingezogenes Vermögen von Kriminellen deren Opfern zukommen zu lassen. Bisher müssen Geschädigte auf zivilrechtlichem Weg versuchen, wenigstens etwas von dem zurückzubekommen, was ihnen genommen wurde. "Das ist nichts weniger als ein Quantensprung in der Verbesserung des Opferschutzes in Deutschland", sagte Kutschaty. Wird das Gesetz verabschiedet, soll Geld auch dann eingezogen werden können, wenn zwar die genaue Quelle nicht bekannt, ein krimineller Hintergrund aber nachweisbar ist.

Im Jahr 2015 hat das Land NRW 162 Millionen Euro beschlagnahmt. 57 Millionen davon gingen an den Staat. (dpa)