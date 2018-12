Freundschaftsdienst

06.12.2018 Los Angeles. Jonah Hill stand zwar schon mit dem Rapper Drake auf der Bühne, aber als Sänger ist der Schauspieler doch eher eine Randerscheinung. Doch da pfeift er drauf und bietet Justin Timberlake seine Hilfe an.

US-Popsuperstar Justin Timberlake (37) kämpft nach wie vor mit Stimmband-Problemen - und hat deswegen nun ein kollegiales Hilfsangebot von Komiker Jonah Hill (34) erhalten.

"Meine Ärzte wollen, dass ich meine Stimme weiter schone. Sie haben mir geraten, bis nächsten Monat nicht zu singen", schrieb Timberlake am Donnerstag auf Instagram. Der Musiker ("Can't Stop The Feeling") musste bereits Ende Oktober erste Tournee-Auftritte absagen. Er tue alles, um möglichst schnell wieder auf der Bühne stehen zu können.

Hill bot daraufhin freundlich-ironisch Unterstützung an. Er wolle Timberlake bei den ausstehenden Konzerten ersetzen. "So machen wir das in unserem unglaublich kleinen Kreis von Leuten mit außergewöhnlichen Stimmen", kommentierte der Schauspieler ("21 Jump Street"). Der erkrankte Sänger bedankte sich bei Hill für die "wunderbaren Neuigkeiten". (dpa)