Post aus dem Museum

Säulen des Kunstmuseum in Bonn.

Bonn/Berlin. Unverhoffter Marketing-Clou für das Bonner Kunstmuseum, Justin Timberlake macht aus Versehen ein wenig Werbung auf Instagram. Dabei wähnt er sich fälschlicherweise in der Ex-Hauptstadt.

Von Karsten Lettau, 15.08.2018

Justin Timberlake ist zurzeit auf Tournee in Deutschland, in welcher Stadt er sich dabei aber jeweils gerade aufhält, ist ihm offenbar nicht immer ganz bewußt. Bei seinem Konzert in Berlin hatte sich der kulturinteressierte Sänger noch die Zeit für einen Museumsbesuch genommen. Anschließend postete er ein Foto von sich vor einem Werk des belgischen Künstlers Kris Martin und versah das Bild mit dem Tag „Kunstmuseum Bonn“.

Das Museum gab sich auf Nachfrage des General-Anzeigers auch dementsprechend verblüfft über den vermeintlichen prominenten Besucher und versprach, der Meldung nachzugehen. Später gab es dann auch auf Instagram mit Bedauern bekannt, dass es sich zwar über jeden Besucher freue und Herrn Timberlake auch gerne persönlich als Gast begrüßt hätte, dass aber das abgebildete Werk bereits seit 2012 nicht mehr in Bonn beheimatet sei.

Tatsächlich ist das Stück zurzeit Teil der Sammlung Boros und im ehemaligen Reichsbahnbunker Friedrichstraße in Berlin ausgestellt, was auch etwas besser zum Timberlake'schen Tourplan passen würde.

Auf Nachfrage des General-Anzeigers wurde von dortiger Seite der Besuch des US-Amerikanischen Superstars bestätigt, der sich während seines Aufenthalts in der Hauptstadt für eine Privatbesichtigung der Sammlung angemeldet hatte.