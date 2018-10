31.10.2018 Los Angeles. Ja, was denn nun? Erst sagt Justin Bieber, er wolle sich seine blonde Mähne bis zu den Zehen wachsen lassen. Und dann sind die Haare ganz kurz.

Der kanadische Popsänger Justin Bieber (24, "What Do You Mean") hat sich eine raspelkurze Frisur zugelegt. In einer Instagram-Story zeigte er am Dienstag (Ortszeit) ein Selfie, das ihn grinsend im Badezimmer zeigt - seine vorher langen blonden Haare sind ab.

Erst im Mai hatte er auf Instagram geschrieben: "Meine Mähne ist wunderschön." Der Grammy-Preisträger hatte sogar verkündet: "Ich werde mir die Haare bis zu den Zehen wachsen lassen." Dieses Projekt scheint Bieber nun erst einmal aufgegeben zu haben. (dpa)