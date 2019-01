Sänger und Model

16.01.2019 Berlin. Zuletzt hatte es viele Gerüchte gegeben um den Beziehungsstatus von Teenieschwarm Justin Bieber und seiner Verlobten Hailey Baldwin. Hochzeit hin oder her - die Mutter des Sängers ist von der neuen Verlobten begeistert.

Die Mutter des kanadischen Sängers Justin Bieber (24) zeigt sich begeistert von ihrer Schwiegertochter in spe Hailey Baldwin (22). Auf der Social-Media-Plattform Instagram postete Pattie Mallette (43) am Dienstag ein Foto von den beiden, auf dem Baldwin ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Darunter schreibt Mallette: "What a gift!" und ein Emoji mit Herzen als Augen. Die Fans sind begeistert - mehr als 175 000 Likes sammelte Mallette innerhalb kurzer Zeit für das Bild.

Justin Bieber und Model Hailey Baldwin sind seit mehreren Monaten verlobt. Im September hatte Baldwins Onkel, US-Schauspieler Alec Baldwin (60), Reportern bei der Emmy-Verleihung erklärt, das Promi-Paar habe bereits geheiratet. Die 22-Jährige hatte dies zuvor dementiert. (dpa)